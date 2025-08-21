RFV Bongiorni: "Piccoli mi ricorda il primo Vieri, meno potente ma più agile. Deve acquisire più 'ignoranza' calcistica"

Il talent scout di lungo corso Antonio Bongiorni è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "Palla al centro" per parlare del nuovo acquisto della Fiorentina, anche se ancora da ufficializzare, Roberto Piccoli: "E' un bergamasco di razza, come li definisco io, della valle. Ricordo in un provino di una società affiliata all'Atalanta e ricordo che fu preso nella categoria giovanissimi B. Fu notato per il suo fisico e a quell'età faceva la differenza anche se gli mancava ancora la qualità. All'Atalanta però è cresciuto tecnicamente visto che la tecnica è alla base e migliorato anno per anno, fino a che Gasperini lo buttò dentro, in prima squadra. Poi iniziò a girovagare per vari club e quando ieri ho visto la notizia che lo aveva preso la Fiorentina a quella cifra sono rimasto sorpreso anche io perché non credevo che il Cagliari se ne privasse. Il club aveva avuto diverse richieste e mi sono stupito che poi lo lasciasse andare ma la Fiorentina dimostra di volersi consolidare per il futuro. Poi con Pioli la Fiorentina sta intraprendendo di assestarsi tra le migliori, con una struttura importante e una società solida alle spalle, e di voler competere per l'Europa più grande, dopo 4 anni di Conference e spero che questo sia l'anno buono per vincere un trofeo ed essere lanciata tra le squadre che appunto disputano Europa League e Champions League. Se Kean si confermerà e Piccoli dimostrerà il suo valore con tutti gli altri attaccanti potrà fare bene".

Chi le ricorda Piccoli? "A parte che ha un carattere forte e con una buona famiglia alle spalle, a volte sembra silenzioso ma in campo è allegro. Mi ricorda il primo Bobo Vieri ma sicuramente più agile. E' molto bravo quando arriva in corsa sui palloni che arrivano dall'esterno, gli va incontro e riesce a staccare e girare in porta, in questo è una forza della natura. Certo Vieri era più tecnico e potente e Piccoli certo deve acquisire un po' di ignoranza calcistica si consacrerebbe".

