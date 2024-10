BONGIORNI A RFV, Colpani ha bisogno di accendersi

FirenzeViola.it

Antonio Bongiorni, scopritore di talenti, è intervenuto a Radio FirenzeViola: "Un pareggio che mi ha lasciato perplesso perché ero convinto la Fiorentina vincesse. Invece non sono riuscito a capire quale fosse la chiave per entrare dentro l'area e fare gol e questo mi ha lasciato deluso. Poi è sempre un derby e se l'Empoli non prende gol da nessuno qualche merito difensivo ce l'avrà".

Si aspettava qualcosa di più? "Quando è entrato Beltran ho pensato che da giocatore estroso qual è potesse trovare la giocata o lo facesse Kean che sta facendo un gran lavoro ed invece sotto porta qualcosa è mancato ed è un problemino che va risolto".

Colpani ha difficoltà? "Lo conosco da ragazzino, è un giocatore che deve accendersi, ha bisogno dell'attimo. Ieri ad un certo punto è andato al tiro ma il pallone è andato fuori di poco, peccato poteva essere il gol per accendersi. ma in questo momento non si può nascondere che non sta rispettando le aspettative ma siamo di fronte ad un giocatore qualitativamente importante. Probabilmente non lo sta aiutando neanche la squadra perché non c'è continuità e fluidità di gioco che possono dare anche a lui la possibilità di giocate che lui sa fare. Penso che le responsabilità siano 50 e 50"