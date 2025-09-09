Biasi (scopritore di Kean): "Ieri mi hanno impressionato non tanto i gol ma la sua partecipazione e il crederci sempre"

vedi letture

Renato Biasi, tecnico che ha scoperto Moise Kean, è intervenuto a Radio FirenzeViola durante "I tempi supplementari" per parlare dell'attaccante viola, dopo la bella doppietta in Nazionale.

La sosta delle nazionali ci restituisce un Kean che sa giocare in coppia con un'altra punta?

"Sicuramente Gattuso ha fatto un ottima scoperta e ottima scelta nel far giocare Kean e Retegui assieme e questo sicuramente fa bene alla squadra ma anche ai due giocatori"

Kean lo vede a fianco di un giocatore più potente come Piccoli o Retegui potente o ad una seconda punta come Gudmunsson?

"E' difficile dare una risposta, dipende dall'allenatore e dalla partita che si deve andare a disputare detto ciò quello che mi ha impressionato ieri di Moise Kean non sono tanto i gol, ma la sua partecipazione alla partita, anche nelle due occasioni perse contro il portiere di Israele, lui non ha mai smesso di correre ed incitare i compagni e questa è la dimostrazione che il giocatore è in fiducia e che in questo momento si sente anche responsabilizzato"

In che cosa è migliorato particolarente Kean e puo ripetere la stagione fatta lo scorso anno?

"Credo che adesso lui sia un giocatore maturo: ha 25 anni, ha fatto esperienze all'estero, ha dato riconoscenza alla Fiorentina che ha creduto in lui, lo vedo in palla in tutte le occasioni della partita è sempre pericoloso e credo che possa assolutamente ripetere la stagione dello scorso anno".

