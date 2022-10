BIANCHI A RFV, Avevo firmato coi viola. Ribery…

Giovanni Bianchi, storico fisioterapista di Ribery, ha parlato così del francese ai microfoni di RadioFirenzeViola: “Ho lavorato con Ribery dal 2008 fino all’addio al Bayern. Sono contento per questa avventura da allenatore, sarà una cosa buona sia per lui che per la Salernitana. Lui vive per lo sport, quando gli dicemmo a Monaco, con due dottori del Bayern, che avrebbe dovuto smettere per evitare ulteriori problemi al ginocchio per tutta la vita. Si era parlato di un mio inserimento alla Fiorentina, avevo già firmato il contratto ma poi per una serie di cose non si è fatto più nulla. Mi sarebbe piaciuto lavorare a Firenze. Per Ribery ero un punto di riferimento e per questo mi voleva con lui. A Firenze non è mai stato in forma al 100%, non era allenato come doveva essere. Alla Fiorentina era al 70%. Sarebbe rimasto almeno altri due anni alla Fiorentina, ha Firenze nel cuore. Il nuovo Ribery? Difficile dirlo perché ai tempi d'oro Franck era un giocatore completo”.