RFV Bertolucci: "Speriamo che il Milan lotti per la Champions e che la Fiorentina risolva i suoi problemi al più presto"

Paolo Bertolucci, ex grande tennista, tifoso del Milan e oggi commentatore di SkySport, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola nel corso di "Viola Amore mio". Ecco le sue dichiarazioni: "La Fiorentina è messa malino, l'inizio non è stato dei migliori e il Milan ha perso tre giocatori causa Nazionale, quindi anche noi non siamo messi benissimo, mi sembra una follia".

Cosa pensa di Pioli?

"E' una partenza con marce molto basse, in quanto milanista ha lasciato un ricordo meraviglioso, ha vinto uno scudetto con una squadra che non era delle migliori e quindi dispiace e non vorrei che la prossima partita gli costi la panchina".

Come è nata la sua passione per il Milan?

"Mio padre era tifoso della Fiorentina e io so diventato milanista perché un dirigente del Milan mi regalò una spilla rossonera e da lì è partito l'amore per il rossonero e non mi è andata malissimo. La mia seconda squadra ovviamente è la viola. Speriamo che il Milan lotti per la Champions e che la Fiorentina risolvi i suoi problemi al più presto".

Pesano più le assenze di Kean o quelle di Pulisic, Saelemakers e Estupinian?

"Kean è pesante per la Fiorentina però siamo tre a uno".

