FirenzeViola Parisi è l'Mvp di Cremona, al secondo posto Dodo: ecco i risultati del TopFv!

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Fabiano Parisi è il vostro Mvp di Cremonese-Fiorentina: nel convincente 4-1 dei viola il terzino di Serino si è distinto per costanza di rendimento all'interno di una gara sbloccata proprio da un suo gol. Da esterno alto, nel suo nuovo ruolo, Parisi sta diventando sempre più un fattore per Paolo Vanoli. E il classe 2000 stravince anche il sondaggio Top Fv della gara dello Zini. Parisi è il migliore in campo secondo più del 57% degli oltre 1200 votanti, questo il podio del Top Fv.

Cremonese-Fiorentina 1-4, Top Fv

1) Fabiano Parisi (57,46%, 693 voti)

2) Dodo (15,59%, 188 voti)

3) Roberto Piccoli (10,61%, 128 voti)