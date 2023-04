BERTINI A RFV, Coppa? Devi essere convinto di vincere

FirenzeViola.it

Mario Bertini, ex calciatore viola e vincitore della Mitropa Cup e della Coppa Italia in maglia viola nella stagione 1965/66, ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola, durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Ricordo poco, ricordo certi flash di un anno splendido. Dal momento che fai la Mitroma Cup e la vinci diventa una cosa importante. Il rigore decisivo doveva tirarlo Amrin, ma era stanco, mi dette il pallone e mi disse "Fai vedere di che pasta sei fatto". Quando sei giovane sei più spregiudicato, era una grande responsabilità, ma quando ci sei dentro lo accetti".

La Fiorentina può rifare l'impresa di vincere due trofei?

"La Fiorentina può arrivare in finale in entrambe le competizioni. Contro la Cremonese non ci dovrebbero essere problemi. In Conference le squadre sono alla portata. La squadra è coesa, fa gruppo, non ci sono problemi ne polemiche. La Fiorentina ha tutte le caratteristiche per poter vincere qualcosa e perché no, potrebbe vincere entrambe le coppe. Ora si deve pensare solo di andare in campo e vincere. Qua non è il campionato, o vinci o perdi, devi andare in campo convinto".

Da mediano che ne pensa di Amrabat?

"Amrabat è forte, sarà difficile tenerlo in estate. In questo momento penso che siano tutti in forma, si impegnano tanto e penso sia quello che vuole l'allenatore. Inoltre la Fiorentina ha dimostrato di avere anche qualità".