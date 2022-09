BERTI A RFV, Gollini? Non fa che male l'alternanza

L'ex portiere Gianluca Berti, dirigente sportivo, ha parlato in diretta su Radio FirenzeViola durante la trasmissione Viola Amore Mio: "Il momento è difficile, in una stagione può capitare ma bisogna dare una svolta: tutti facciano gruppo e si diano una svegliata, da inizio anno non vedo nella Fiorentina lo stesso atteggiamento dell'anno scorso. Quello che ha detto Biraghi è sotto gli occhi di tutti: non c'è fame, non c'è voglia di ribaltare una situazione non bella. Fai gol una volta ogni tanto, ma se poi lo prendi subito per errori tuoi allora qualcosa non va. Quanto detto da Biraghi è lo specchio della situazione: dal ritorno in Europa si sono sentiti bravi, dopo anni di salvezze. Se c'è da fare una corsa in più allora non la fai... Certi momenti mi sono capitati spesso in carriera. L'allenatore è giovane e ha tanto da imparare, anche se secondo me è un predestinato. Sono stati persi giocatori fondamentali e sostituiti con altri su cui però ancora si spera che possano esplodere".

Cos'è scattato ieri nella testa di Gollini?

"Non mi è piaciuto anche sul terzo gol, di solito quelli non li prende. Credo sia rimasto interdetto, è partito come titolare e dopo Napoli nessuno si aspettava il suo accantonamento. Il ragazzo per me è scontento: non giocava da un anno, forse gli hanno promesso di fargli fare il titolare ma questa alternanza non fa che male. Un po' come con Dragowski... Sulla carta lui un anno fa e Gollini questo dovevano essere i titolari".

Come è possibile un errore come quello che ha fatto ieri?

"Quello è un errore importante... Però se vai a prendere Gollini, che viene da un anno e mezzo in cui ha giocato poco, devi dargli tempo".