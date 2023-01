BERTI A RFV, Gollini con la testa altrove. Cerofolini...

Il doppio ex di Roma e Fiorentina Gianluca Berti ha parlato così a Radio Firenzeviola: "La prestazione di Gollini in Coppa è stata quella di un giocatore che è tanto che non gioca, lo si è visto soprattutto sulle palle alte. Non mi sembra concentrato al 100%: Terracciano ha dimostrato la sua prontezza e l'allenatore ha fatto una scelta. Secondo me Gollini con la testa è altrove".

E come lo sostituirebbe eventualmente: le piace Sirigu?

"C'è Cerofolini che però è un po' di tempo che non gioca: o la Fiorentina ci crede, oppure con tre competizioni in atto ci vorrebbe un portiere più esperto. Secondo me privarsi di Gollini ora è un rischio. A Martinelli non mettiamo eccessive pressioni".

Terracciano va bene per puntare l'Europa?

"Ha sempre dimostrato di poter fare alcune partite con la sigaretta in bocca, ha molta tranquillità perché ha la fiducia di tutto. Ha sempre giocato bene anche da secondo, l'unica cosa è che la Fiorentina dovrebbe andare su un prospetto giovane e forte per avere continuità".