BERRUTO A RFV, Un plauso a Commisso per le sue lotte

Mauro Berruto, membro della camera dei Deputati ma anche ex tecnico della nazionale di pallavolo nonché grande uomo di sport, ha parlato in qualità di tifoso granata della sfida tra Fiorentina e Torino in programma domani e valida per i quarti di Coppa Italia: "Come tifoso sono molto contento dell'arrivo di Ilic, per la sua qualità ed il rapporto con Juric che lo ha lanciato e voluto a Torino. Certo, il contraccolpo per la partenza di Lukic è pesante.

Torino e Fiorentina sono legate da un affetto reciproco e mi auguro anche a voi un futuro migliore. In questo momento la gioia e dolore del Toro è rappresentato da Vanja Milinkovic-Savic, dal rendimento incostante come quello della squadra.

Commisso è un presidente che sta cercando di cucire una grande tradizione del club con un futuro da scrivere. Io ho molto apprezzato la linea della Fiorentina rispetto al famoso decreto spalma-debiti voluto da Lotito".

Berruto ha anche commentato il caos scoppiato intorno alla Juventus e la conseguente penalizzazione inflitta al club bianconero a causa dell'inchiesta sulle plusvalenze: "Purtroppo sono situazioni che continuano ad alimentare la distanza tra i tifosi ed il mondo del calcio. Credo e spero che il calcio possa per l'ennesima volta ripartire col suo linguaggio universale che tutti noi amiamo".