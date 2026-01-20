RFV Beneforti rivela: "Per Fabbian la Viola offriva Mandragora, Fazzini o Sohm"

Claudio Beneforti, firma del Corriere dello Sport-Stadio che segue quotidianamente le vicende del Bologna ma anche della Fiorentina, ha parlato nel corso di "Viola Amore Mio" in onda su Radio FirenzeViola: "A me risulta che per prendere Fabbian ci fossero sul piatto Mandragora, Fazzini e Sohm. Io penso che la Fiorentina volesse Fabbian a tutti i costi e per questo avrebbe sacrificato anche Mandragora, il quale ha fatto cose e goal importanti, arriva sempre in zona goal, è costruttivo per la squadra. Sono sorpreso da ciò che mi dicono anche dei miei amici fiorentini. L'unico errore che ha fatto è ciò che è successo a Sassuolo per la storia del rigore."

Che ruolo ha Fabbian?

"Lui si sente una mezzala. Nel Bologna questo ruolo non esiste, la mezzala viene fatta solo in fase di non possesso. Quando attacca lui gioca dietro la prima punta ma si sente una mezzala di attacco perché sa più costruire che difendere. Deve crescere in continuità ma è un 2003 ed è un prospetto importante. E' una decisione, quella del Bologna, che ha portato delle critiche perché i tifosi non hanno gradito la scelta. Fabbian deve crescere nella costruzione del gioco quando non faceva goal. Inoltre a Bologna percepiva un ingaggio da 400 mila euro, e a Firenze ne prenderà 1,2. Per evitare un rinnovo di contratto e una conseguente richiesta di aumento da molti giocatori rossoblu, il Bologna ha preferito prendere soldi, ricevendo in cambio anche un calciatore che, nonostante il disastro di Firenze, Sartori ha ritenuto costruttivo per il Bologna di oggi potendo giocare nei 2 di centrocampo e nei 3 dietro la punta. Se poi Sartori deciderà di riscattarlo, cercherà di fare come con Pobega, chiamando Paratici e cercando di prenderlo a un prezzo minore".

