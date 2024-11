BARAK A RFV, Viola batta l'Apoel e punti alla UCL

FirenzeViola.it

Dopo aver lasciato la Fiorentina a fine mercato, Antonin Barak si è accasato al Kasimpasa, in Turchia, ma non hai smesso di seguire da vicino i suoi ex compagni. Non lo nasconde nemmeno a Radio FirenzeViola, che ha contattato il ceco in esclusiva (l'intervista integrale uscirà domani alle 16 su FirenzeViola.it e andrà in onda su Radio FirenzeViola). Questa un'anticipazione delle dichiarazioni sulla gara di stasera tra l'Apoel Nicosia e la squadra di Palladino: “Non conosco l’Apoel, ma la Fiorentina deve vincere. Perché le vittorie portano vittorie, continuità. Farà una grande prestazione e penso che vincerà.

L’obiettivo dei viola dev’essere sempre alto, deve puntare sempre per le coppe europee. Per me, la Fiorentina deve sempre mirare alla Champions o almeno all’Europa League, a cui deve qualificarsi quest’anno. In Conference invece è difficile esprimersi, è un torneo, puoi fare benissimo ma magari ti capita una serata storta o trovi un avversario che vola, e ti butta fuori. Non so dire un obiettivo in questo caso, serve anche tanta fortuna e qualche prestazione del singolo che non ti aspetti. La Fiorentina può vincere la Conference ma può anche uscire agli ottavi, perché può succedere di tutto”.