BAIANO A RFV, Cabral partirà alla pari con Jovic

Francesco Ciccio Baiano, storico ex viola, è intervenuto a Radio FirenzeViola.it per fare il punto sull'attacco della Fiorentina: "Il talento di Jovic non si discute, è cristallino. Adesso però deve rimettersi in forma dopo aver giocato poco in questi anni. Quanti gol ci possiamo aspettare da lui? Spero 25, ma è difficile fare una previsione sullo score degli attaccanti. Io penso che sulla prolificità di un centravanti incida molto la qualità del gioco di una squadra.

Cabral? Io penso possa fare ancora bene e non credo parta dietro a Jovic. Sarà il campo a creare le gerarchie, adesso partono alla pari. Se Cabral si sbloccherà Jovic andrà in panchina. Obiettivo per il prossimo anno? L'obiettivo minimo è confermarsi quindi arrivare in Conference, poi se riuscirà a migliorarsi sarà un'altra stagione ottima".