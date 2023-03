BAGNOLI A RFV, Vi consiglio due esterni brasiliani

Il procuratore Andrea Bagnoli è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare di Fiorentina e di mercato: "Io sono un estimatore di Cabral, credo sia adatto a un modulo come quello della Fiorentina. I giocatori non possono arrivare e sfondare subito le reti, lui ha delle potenzialità importanti, è un centravanti da area di rigore. La sua forza è farsi trovare al posto giusto al momento giusto, poi dà profondità".

Come muoversi sul mercato?

"Le società italiane devono tornare a investire sui ragazzi, è vero che ci sono costi eccessivi. Secondo me bisogna tornare anche a investire sui ragazzi sudamericani. Quanto agli italiani, mi viene in mente uno Scamacca che da noi faceva bene mentre in Inghilterra fatica... A me dispiace quando si sente dire che bisogna dare fiducia ai giovani italiani, ma è anche vero che non c'è un 2005 in Italia che gioca".

Ci fa il nome di un giovane brasiliano che consiglierebbe?

"Vi faccio il nome di due esterni: Andrés Salazar, colombiano classe 2003 dell'Atletico Nacional, e Arthur, brasiliano anche lui 2003 dell'America Futebol Clube".