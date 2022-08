AVV. ALFANO A RFV, Spalletti ha sbagliato ma...

L'avvocato Mattia Alfano, in esclusiva ai microfoni di Radio FirenzeViola si esprime in merito agli episodi avvenuti a fine partita di Fiorentina-Napoli. Ecco le sue parole: "Il regolamento vieta ai tesserati delle squadre di provocare o utilizzare atteggiamenti violenti che possono influire sull'ordine del pubblico. Dunque non si deve reagire, è il regolamento della giustizia sportiva che lo dice. Lo sa anche Spalletti per me, vedendo le sue risposte in conferenza stampa. Però lui si è palesato come vittima durante la partita ed ha giocato d'anticipo. Nessuno giustifica il comportamento del tifoso, considerando che c'erano anche ai bambini, ma se ad un'offesa si risponde allo stesso modo non passa un bel messaggio".

Dice che siano stati gli steward a far indossare la maglia del Napoli al contrario al bambino d

"Non ci vedo nulla di strano. Se mi metto a sedere in mezzo ai tifosi di casa e tifo un'altra squadra non metto la maglia della squadra che tifo, anche per un discorso di correttezza. I tifosi viola non sono violenti. In Fiorentina-Udinese 0-4 lo scorso anno dei tifosi friulani erano in tribuna con la maglia dell'Udinese e nessuno li ha aggrediti, nè verbalmente, nè fisicamente. C'è il settore ospiti, si va lì, è una forma di rispetto".

Secondo lei influisce questa tribuna all'inglese?

"Vanno eliminati quegli atteggiamenti violenti, che al Franchi però non ricordo, ma se si parla di sfottò non c'è alcun problema. Poi se penso a Gasperini lui ha subito anche insulti peggiori di Spalletti, ma niente di così grave. Forse andrebbero messi gli steward dietro le panchine, non così tanti ai tornelli".

Sul possibile daspo ai tifosi: "Se fai qualcosa allo stadio lo si viene a scoprire subito, in 3/4 giorni".

Dobbiamo aspettarci un intervento del giudice sportivo su Spalletti?

"Applicando il regolamento sì, ma Spalletti ha giocato d'anticipo e un intervento del giudice darebbe probabilmente ragione al tecnico di Certaldo, che subito dopo la partita ha affrontato la questione".