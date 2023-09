ASCARI A RFV, Rinnovo Nico un auspicio. Beltran titolare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Eugenio Ascari a Radio Firenze Viola

Eugenio Ascari, noto procuratore, durante "Chi si compra?" su Radio FirenzeViola ha parlato così di Fiorentina, a partire dal rinnovo imminente di Nico Gonzalez: “Se il giocatore principale rinnova a inizio stagione ripone fiducia nella società. Credo sia di buon auspicio per il futuro, sicuramente un ottimo segnale”.

Sonderebbe qualche svincolato visto l'infortunio di Dodò?

“Un sostituto ideale sarebbe servirebbe, vista la lunga assenza di Dodò e il solo Kayode da quella parte. Ma non mi pare che tra gli svincolati ci siano giocatori che permettano alla Fiorentina di avere lo stesso rendimento che aveva Dodò. E prendere tanto per prendere non ha senso, per cui se c’è qualcuno all’altezza può avere senso, altrimenti meglio stringere i denti con Kayode e adattare altri, come può essere Biraghi”.

Prosegue: “Ripiegare su un giocatore privo di prospettiva avrebbe poco senso. Pradè e Barone avranno già individuato il prototipo di giocatore che possa fare caso alla Fiorentina. La Fiorentina l’anno scorso aveva il tanto bistrattato Venuti che adesso avrebbe tappato una falla”.

Come giudica l'inizio di stagione delle punte?

“È più sorprendente l’avvio di Nzola, che veniva da 13 reti a Spezia. Il titolare per me dovrebbe essere Beltran, anche perché quando ha giocato non è mai stato messo in condizioni di segnare, per cui non è giudicabile. È doveroso dargli fiducia e vederlo come il numero 9 della Fiorentina”.