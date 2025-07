Morte Pin, arriva la nota del procuratore della Repubblica aggiunto Dominijanni

Dopo che l'ex difensore della Fiorentina Celeste Pin è stato trovato morto nella sua casa nelle colline di Firenze, la Procura del capoluogo toscano ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Come riportato da La Nazione, l'apertura del fascicolo si legherebbe alla necessità di accertare le circostanze dell’accaduto. Un atto tecnico, insomma, per poter procedere nelle indagini, autopsia compresa. Questa la nota del procuratore della Repubblica aggiunto facenti funzioni Giancarlo Dominijanni."Le attività investigative sono attualmente in corso al fine di accertare le circostanze dell'accaduto".