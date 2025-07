Alle 12:00 la conferenza di Stefano Pioli: ascoltala live su Radio FirenzeViola!

vedi letture

Tra pochi minuti, in particolare dalle ore 12:00, andrà in scena la conferenza stampa di presentazione di Stefano Pioli come nuovo allenatore viola. Su Radio FirenzeViola, all'interno di "Viola amore mio" con Lorenzo Marucci e Tommaso Borghini, trasmetteremo live tutta la conferenza del Viola Park.

A partire dalle 14:00, poi, ecco "Palla al centro", in onda anche sulle frequenze di Lady Radio, con Tommaso Loreto. Mentre dalle 16:00 alle 17:00 in studio ci sarà Giulio Dini con "Home scouting". Alle 17:00 poi spazio a Giacomo Galassi, Niccolò Righi e Mario Tenerani per “Garrisca al vento”, in diretta fino alle 19:00, quando inizierà una nuova puntata dello speciale ritiro e calciomercato in diretta fino alle 20:00.

Clicca qui per ascoltarci!