Giannandrea su Jesus Rodriguez: "Farà comodo a Fabregas, mi ricorda il primo CR7"

L'osservatore e ds Giancarlo Giannandrea ha parlato ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione di approfondimento "Home Scouting" a cura dell'avvocato Giulio Dini e sua figlia Anna. Queste le sue parole sul mercato del Como.

Jesus Rodriguez che ha preso il Como che giocatore è? "E' un 2005, un esterno d'attacco, gioca a sinistra ed è destro. E' un giocatore di agilità, salta l'uomo con grande facilità. Dovrebbe essere più funzionale alla manovra, interagire più con la squadra. Però fa pochi gol, dovrebbe trovare più la porta. Potrebbe andare più verso la porta, ma si intestardisce nel dribbling. Ha delle caratteristiche importanti sia a livello fisico che tecnico".

Il Como sta investendo tanti su attaccanti giovani alla prima esperienza in un campionato tosto come quello italiano... "Tutti questi giocatori che ha comprato il Como hanno comunque delle esperienze, non vengono dalla Primavera. Io infatti non li reputo più tanto "giovani". Ha una caratteristica che per Fabregas è importante: attaccare la profondità. Non fa rallentare la manovra, la accelera. Mi ricorda il primo Cristiano Ronaldo per come si muove nell'uno contro uno".

Diao ci ha sorpresi... "E' riuscito subito a entrare nei meccanismi dell'allenatore. Lui si è ambientato in pochissimo tempo ed è stato bravo".

Il Lecce ha presentato Owen Kouassi... "Un 2003, nasce difensore centrale. Ha forza esplosiva, è molto pulito nel controllo. Con Di Francesco potrebbe giocare anche terzino destro, perché ha molta gamba. Lui nei tempi di gioco è perfetto".