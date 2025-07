RFV Eugenio Ascari: "Non darei via Valentini, fossi in Pioli ci penserei. Beltran può partire"

vedi letture

Eugenio Ascari, noto procuratore sportivo, è intervenuto ai microfoni di Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Palla al Centro". Queste le sue parole sul futuro di Lucas Beltran e alle parole di Pioli: "Pioli è un allenatore molto diplomatico, non vuole bruciare il suo parco giocatori. Beltran si metterà in mostra cercando di salire nelle gerarchie. Ma come lo stesso Barak, anche se secondo me rimarranno in partenza. Beltran ha incontrato varie difficoltà, soprattutto per quanto riguarda il ruolo. E' stato molto altalenante, continuare a puntare su di lui quando hai uno come Gudmundsson, poi Dzeko e Kean, mi sembrerebbe un rischio eccessivo".

Kean, oggi sono scaduti i termini della clausola… "E' un ottimo punto di partenza. Anche se mi sembra che non ci sia stata tanta ressa, a parte quelle sporadiche attenzioni dall'Arabia. Le big europee non si sono mosse, bisogna vedere perché. Forse è stato proprio il calciatore con la sua volontà ad allontanare e scoraggiare questi club. Spero che rimanga anche Dodo e che Mandragora rinnovi. Poi serve un altro centrocampista e un altro attaccante. Potrebbe anche rimanere Beltran in quest'ultimo senso. Però forse servirebbe un attaccante più fresco. Poi non darei via Valentini, secondo me è un prospetto interessante che Pioli dovrebbe valutare con attenzione".

Per l'intervista completa ascolta il podcast!