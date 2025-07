RFV Angelo Giorgetti su Pioli: "Scelta intelligente della Fiorentina. Conferenza? Ha dimostrato di essere carico"

ll giornalista Angelo Giorgetti, opinionista di Radio FirenzeViola, è intervenuto a "Palla al centro" per parlare dell'attualità di casa Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni a partire dalla conferenza stampa di Stefano Pioli : "Pioli ha dimostrato di essere carico. Non ha sbagliato una parola. Senza arroganza ha detto cose che restano. La frase su Allegri mi è piaciuta molto perché è stata molto elegante. Ci sono tutti gli elementi per apparecchiare una partenza virtuosa. La Fiorentina ha fatto una scelta intelligente. Le possibilità erano solo Sarri o Pioli per me. Pioli rappresenta qualcosa che nessuno si può dimenticare. Sono convinto che il calcio sia semplice, non ci sono scorciatoie. Pioli conosce il calcio, ha vinto uno scudetto, ha riportato il Milan in semifinale di Champions. Siamo di fronte forse alla prima volta nell'era Commisso in cui la Fiorentina può sentirsi sicura sul suo timoniere. Mi è piaciuto anche quello che Pioli ha detto su Kean. Ha detto speriamo che serva quanto gli ho detto, quindi una frase molto umile. E' una persona di grande spessore".

Quanto saranno importanti, oltre a Pioli, le tante conferme?

"Considerato come sono messe le altre medio gradi questa non è una cosa da poco. Mi è piaciuto anche come Pioli ha sottolineato l'importanza delle motivazioni. Bisogna ripartire e trovare nuove motivazioni. Anche per Kean questo per me era l'unico rischio ma da quanto ha detto Pioli mi sembra che sia motivato".

