Alessandro Melli su Pioli: "È una garanzia. Sohm non l'avrei pagato 16 milioni"

L'ex calciatore, oggi dirigente, Alessandro Melli è intervenuto a Radio FirenzeViola nel corso della trasmissione "Colpi d'Ala". Queste le sue parole a partire dall'inizio di stagione della formazione gigliata: "Stefano Pioli è un mio caro amico e un ottimo allenatore. Ha vinto un campionato e adesso è tonrato in Italia dopo un'estperienza lontana. Sta avendo delle difficoltà, il Napoli sabato sera ha avuto una supremazia netta quindi non quanti possano essere i demeriti della Fiorentina e i meriti del Napoli. E' ancora presto per dare giudizi ma Stefano penso sia una garanzia. Penso comunque che alla fine la Fiorentina farà un bel campionato, poi non so dove potrà arrivare. Tutte le suqadre vogliono migliorarsi e non sarà facile fare meglio per i viola. Però la Fiorentina ha tre cose su cui puntare: l'allenatore, Kean, che per me è il miglior centravanti del campionato, e il portiere".

Kean può giocare con un altro centravanti accanto?

"Per caratteristiche ti direi di no perché mi sembra che abbia bisogno di spazio e di lottare da solo con i difensori. Però se trova la sintonia, che può nascere da tanti aspetti, potrebbe anche giocare insieme ad un altra punta. Io non avrei detto che Kean e Retegui potessero giocare bene insieme e invece si sono trovati bene".

Un giudizio su Sohm

"Non l'avrei pagato 16 milioni. E' un giocatore di corsa e quantità che non ti può dare troppa qualità. Se prende palla in ripartenza ha molta gamba per fare male agli avversari".