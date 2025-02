RFV Alessandro Calori sui viola: "La continuità non si trova con uno schiocco di dita"

vedi letture

Il tecnico Alessandro Calori, che domenica era al Bentegodi per Verona-Fiorentina, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Viola Amore Mio" del rendimento della prestazione della squadra di Palladino contro i gialloblù: "Non è stata una partita bellissima in generale... Ritmi bassi, poche occasioni. Però ci sta, la Fiorentina tecnicamente poteva fare di più ma è mancata sotto certi punti di vista".

Magari ci sono dei singoli che possono dare di più?

"Dipende. Cataldi rientrava dall'infortunio, poi si è fatto male Kean che è l'uomo imprescindibile. Se ti vengono a mancare certe situazioni può essere che tu faccia una prestazione meno buona delle capacità che hai".

Il piano B per un allenatore lo si può trovare anche di "colpo"?

"Palladino è stato flessibile in questo periodo, poi è chiaro che nella stagione il rendimento di qualcuno cala. Devi trovare continuità, ma queste cose non accadono con uno schiocco di dita. Solo l'allenatore ha i suoi uomini sott'occhio".

Le disfatte con le "piccole" screditano i grandi trionfi?

"Succede anche al Napoli di perdere contro il Como... Ci sono dei periodi del campionato in cui la condizione non è delle migliori. Poi c'è chi come Zaniolo deve ritrovare continuità e meccanismi. Bisogna aspettare il momento giusto per ritrovare un'identità precisa".

Ascolta il podcast per l'intervista completa!