AGROPPI A RFV, Bella Viola ma Milan squadra modesta

L'ex allenatore della Fiorentina Aldo Agroppi è intervenuto a Radio FirenzeViola durante la trasmissione "Garrisca al Vento", iniziando da una considerazione sulla vittoria dei viola contro il Milan: "E' una vittoria importante perché fai tuo un match storicamente giocato da due grandi squadre, anche se oggi di quelle grandi squadre non c'è traccia. La Fiorentina domenica sera ha avuto delle situazioni a favore perché non è facile ritrovare una gara in cui l'avversario sbaglia due rigori. Detto ciò è una vittoria salutare, che permette di tranquillizzare l'ambiente e fare un balzo in classifica. Il Milan mi sembra una squadra modesta, irriconoscibile soprattutto in alcuni interpreti: Theo mi sembra un ex calciatore".

A chi paragonerebbe Gudmundsson?

"E' un giocatore molto bravo ma il paragone con Mutu non regge: il rumeno era un attaccante puro, l'islandese è un trequartista. A Mutu non gli dovevi insegnare niente: vinceva le partite da solo. Però Gudmundsson mi piace, ha ottimi inserimenti".

