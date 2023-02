AGOSTINELLI A RFV, Jovic, che qualità. Amrabat...

L'ex viola Andrea Agostinelli, commentatore per Mediaset della sfida di Coppa Italia, ha parlato così a Radio Firenzeviola: "La Fiorentina comincia ad essere più pericolosa. Il primo tempo mi è piaciuto molto ma in telecronaca l'ho segnalato più volte: troppo pochi attaccano la profondità. Ormai nel calcio d'oggi con la palla tra i piedi si fa poco".

Jovic è tornato al gol.

"Il giocatore tecnicamente non si discute, ma un centravanti non può fare tre gol in un girone d'andata. Ora è importante che trovi continuità. Quando arriva un cross dall'esterno lui sta sempre dietro l'avversario, e il gol arriva così, però una punta deve riuscire anche ad anticipare i difensori. Faccio un esempio: quando Sanabria ha rischiato di fare gol nel finale si è vista proprio la sua voglia di fare gol. Ecco, Jovic dovrebbe avere quella voglia: non segni solo se sbaglia l'avversario".

Cosa pensa della partita di Terzic?

"Non ha la qualità di Biraghi quando va al cross ma è una validissima alternativa. Ha fatto una buona partita".

I cambi tattici e il ritorno al 4-3-3?

"Ieri ho rivisto la Fiorentina con personalità, soprattutto dopo il gol. Essere in semifinale è tanta roba, sicuramente è meglio affrontare la Cremonese però le partite nel calcio vanno giocate".

Su Cabral?

"Sulla traversa è stato molto egoista ma era entrato molto bene. Ikoné segna grazie a lui e si è impegnato molto. Jovic ha qualità superiore, lui però dà battaglia: la Fiorentina ha giocatori forti in attacco".

Amrabat?

"Premesso che ti ha chiamato il Barcellona e bisogna mettersi anche nei panni dell'ultima occasione della vita per lui. Non bisogna essere ipocriti. Poi non si può non calcolare che è stato uno sgarbo alla società e ai tifosi. Italiano ha fatto bene a buttarlo subito dentro perché non ci siamo trascinati dietro il caso ma è stato risolto subito".