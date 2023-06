A. PASTORELLO A RFV, V. Park e ACF sono un esempio

FirenzeViola.it

Ascolta l'audio

Andrea Pastorello a Radio Firenze Viola

L'agente Andrea Pastorello è intervenuto a Radio Firenzeviola durante Palla al Centro. Queste le sue parole sull'incontro tra gli agenti e la Fiorentina al Viola Park nella giornata di ieri: "Devo ringraziare la Fiorentina per aver organizzato questa cosa, molto bella. Un'iniziativa importante che ci ha fatto molto piacere. Sono rimasto basito dall'enorme lavoro che sta facendo la Fiorentina, è un fiore all'occhiello non solo tra i club italiani ma tra quelli europei. Stanno facendo veramente un lavoro di una portata unica, dal vivo il Viola Park è veramente grande. Le dimensioni ti lasciano a bocca aperta. Poche società a livello europeo possono vantare un centro sportivo così. La Fiorentina ha creato all'interno di questo spazio enorme tutto quello che serve per una squadra di calcio, dal giovanile al femminile fino alla prima squadra. Quando si fanno delle scelte su dove mandare un giocatore si guarda anche le infrastrutture. Le valutazioni si fanno anche in base alle strutture che una società offre. In Italia un lavoro così non esiste, forse in Europa ce l'ha il Tottenham o il Real Madrid. Oggi la Fiorentina con un centro sportivo di questo tipo si posizione ad un livello elevato".

Cosa è stato detto durante l'incontro: "Alla base di tutto sta il fatto che nel sistema calcio spesso gli agenti sono demonizzati. Per il comportamento di alcuni viene macchiata una categoria. La Fiorentina ha riconosciuto che ci sono delle problematiche, sia nei rapporti con gli agenti, sia al livello di settori giovanili, e questi aspetti dovrebbero trovare delle soluzioni. La problematica vera è che gli agenti sono sempre stati messi da parte nell'entrare in merito a questo tipo di situazioni. Sono un ingranaggio fondamentale anche al livello giovanile. E' stata la prima volta che una società ha invitato la nostra associazione e ci ha chiesto "voi cosa ne pensate?". Facciamo fatica se nessuno ci chiede dei pareri. E' stato un incontro produttivo e spero che ne facciano seguito anche altri. Spero che la Fiorentina sia da esempio per altre società".

Come sta Giuseppe Rossi? "L'ho visto di recente a Firenze perché a casa lì. Ha un amore per la Fiorentina smisurato. Quando gli parli dei viola gli brillano gli occhi, si è affezionato tantissimo alla squadra e alla città".