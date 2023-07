1^ ALL. PARISI A RFV, Viola è inizio di una carriera da top

FirenzeViola.it

Roberto Filarmonico a Radio Firenze Viola

Roberto Filarmonico, scopritore e allenatore ai tempi dell'Avellino, del nuovo acquisto viola, Fabiano Parisi, è intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola. Di seguito le sue parole:

Filarmonico, che ala potrebbe rendere al meglio con Parisi alle sue spalle?

"Fabiano è un terzino che spinge molto. Credo che la Fiorentina abbia scelto bene, può anche fare l'esterno nel 4-2-3-1, la sua fisicità glielo permette. È una persona molto umile, la famiglia ha trasmesso i giusti valori e ha un gran rispetto e una grande dedizione del lavoro. Lui e Biraghi hanno qualità diverse".

"Credo che lui arrivi a Firenze per mettere a disposizione le sue qualità e non per stare a guardare. Deve lavorare come ha sempre fatto e mettersi a disposizione della squadra. È uno che negli ultimi metri ha più qualità di Biraghi e Terzic, secondo me può anche fare l'esterno, sopratutto nel 4-2-3-1".

Ha il carattere per reggere la pressione della maglia della Fiorentina?

"Secondo me ha la personalità giusta. Ha fatto un percorso di vita complicato, partendo da un piccolo paesino, andando in una città grande come Avellino. Ha fatto buon percorso e una buona gavetta. Sul lato caratteriale non avrà problemi e non soffrirà la pressione, spero sia l'inizio di una possibile carriera da campione".