ZOFF, Fiorentina puoi farcela, come nel 2005

L'ex tecnico della Fiorentina Dino Zoff ha analizzato il momento di viola: "Se uno dovesse guardare agli ultimi risultati di certo la Fiorentina non è messa bene. Ma secondo me nello scontro diretto dell'ultima giornata, che la squadra giocherà in casa, ha tutte le possibilità per fare il proprio dovere. Situazione simile al 2005? A livello di classifica la situazione era simile, ma il contesto era completamente diverso. E soprattutto sono diverse le prospettive, visto che la Fiorentina quest'anno era partita con ben altre ambizioni. Anche in quel caso nell'ambiente si respirava negatività, ma alla fine tutto andò bene fortunatamente. Se fossi al posto di Montella? Serve fiducia. E sarà fondamentale non perdere la testa. Detto questo sono certo che Montella sa benissimo cosa fare. Anche perché non servono tante parole, l'unica cosa da fare è vincere con senso di responsabilità".