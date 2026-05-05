Zetti su La Nazione: "Basta alibi. Chiudere col Genoa, voltare pagina"

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Il giornalista Cosimo Zetti ha scritto un fondo per La Nazione all'indomani di Roma-Fiorentina 4-0: "La Fiorentina è ormai quasi salva, ma invece di giocare con serenità sembra aver perso concentrazione e intensità. La pesantezza mentale si riflette nelle prestazioni, come dimostrano i tre gol subiti in mezz'ora, episodio che richiama i momenti peggiori della stagione. Nonostante l’obiettivo raggiunto, manca l’orgoglio e la reazione. L’invito è a chiudere dignitosamente battendo il Genoa e poi voltare pagina.

Ora l’attenzione si sposta sulla società, chiamata a dare segnali concreti anche sul piano sportivo. Le possibili scelte tecniche, come la conferma di Vanoli, dovranno essere chiare e responsabili. Serve ripartire con decisione, evitando un’altra stagione così deludente".