Zaniolo prima del Lecce: "Non un inizio semplice ma oggi è una grande occasione"

Nicolò Zaniolo, attaccante della Fiorentina, ha parlato a DAZN prima del fischio d'inizio della partita contro il Lecce in programma all'Artemio Franchi alle ore 20:45: "Oggi è una partita fondamentale per ritornare a vincere a fare punti, a fare risultati positivi. Siamo molto carichi, tutti, dallo staff ai tifosi. È una grande occasione per portare a casa tre punti. Inizio difficile? Sì, non molto semplice ma come tutte le cose con il lavoro e con la volontà i risultati arriveranno. Oggi una grande occasione per tornare a vincere".