Zaniolo-Fiorentina: il Corriere Fiorentino rivela le cifre e il peso di Palladino nell'operazione

"È sempre quella storia. Quella di «certi amori» che «non finiscono», che «fanno dei giri immensi e poi ritornano...». Una canzone che per il ds viola Daniele Pradè è diventata una specie di filosofia di vita e, soprattutto, di lavoro. L’ha fatto spesso, e lo sta facendo di nuovo. Tornare su obiettivi inseguiti e mancati in passato con la speranza di aver maggior fortuna". Apre così la sua sezione sportiva di oggi il Corriere Fiorentino. Lo fa per presentare l'operazione Nicolò Zaniolo, pronto a tornare a Firenze, dove è cresciuto (sei anni nelle giovanili viola, dal 2010 al 2016).

Il Corriere poi fa il punto sulle cifre di un'operazione nata negli scorsi giorni su indicazione proprio di Raffaele Palladino: circa 3 milioni per il prestito (erano quasi 6 in estate) più circa 16 milioni per l’acquisto definitivo al raggiungimento del 60% delle presenze stagionali. Con lui Pradè e Palladino, che vista l’adattabilità di Folorunsho stavano pensando di lasciar perdere la ricerca dell’attaccante esterno per tornare a concentrarsi su un vice Kean. Per far quadrare tutto manca solo un piccolo tassello, che deve arrivare da Bergamo. Prima di far partire Zaniolo infatti l'Atalanta deve decidere che fare per sostituire Ademola Lookman (infortunato nelle ultime ore, fuori per almeno tre settimane).