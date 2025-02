Dagli inviati Zaniolo ammonito: era in diffida, salterà Napoli-Fiorentina al Maradona

Giallo che costa caro a Nicolò Zaniolo. L'ex attaccante dell'Atalanta è stato ammonito pochi istanti fa durante il secondo tempo di Fiorentina-Lecce, ed era in diffida. Motivo per cui salterà per squalifica la trasferta del Maradona, dove tra una settimana la squadra di Palladino affronterà il Napoli.