Youth League, la formazione ufficiale dei viola per la sfida contro il Septemvri Sofia

Youth League, la formazione ufficiale dei viola per la sfida contro il Septemvri SofiaFirenzeViola.it
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di Redazione FV

A breve scenderà in campo la Fiorentina Primavera per il ritorno di Youth League contro il Septemvri Sofia. I viola di Andreazzoli, reduci da quattro vittorie consecutive, ripartono dal netto 5-0 conquistato nella gara d’andata a Firenze, grazie al poker di Forte e alla rete di Croci. In caso di qualificazione, la Fiorentina affronterà la vincente del confronto tra Copenaghen e Dinamo Tbilisi, con i georgiani avanti 3-0 dopo la prima sfida. Queste le formazioni ufficiali del match:

Fiorentina (3-4-2-1): Fei; Corduneanu, Turnone, Boskovic; Pietropaolo, Beldenti, Mataran, Perrotti; Croci, Angeloni; Campaniello. All. Andreazzoli.