FirenzeViola Colombo contestato per Lazio-Cagliari ma designato per Fiorentina-Juventus: il punto

La designazione di Andrea Colombo per il match tra Fiorentina e Juventus da parte di Orsato, è destinata a fare discutere dopo le polemiche legate all'ultima sfida diretta dal fischietto di Como, ovvero Lazio-Cagliari.

Le polemiche in Lazio-Cagliari

Domenica scorsa, Colombo ha ricevuto diverse critiche dopo la convalida della rete del definitivo 2-1 laziale di Pinamonti, perché nell'azione precedente Deiola del Cagliari era rimasto a terra dopo un violento colpo al volto ricevuto per una pallonata. Colombo no ha interrotto il gioco con l'azione che ha portato alla marcatura da parte della squadra di Gattuso. Una valutazione sbagliata da parte del direttore di gara che avrebbe dovuto fermare il gioco anziché permettere ai laziali di proseguire e poi segnare.

Due partite, tante discussioni arbitrali

Anche nelle altre due gare arbitrate fin qui da Colombo oltre la sfida di domenica scorsa, ovvero Roma-Atalanta finita 2-1 e Napoli-Roma 3-3, sono state accompagnate da diverse discussioni sull'arbitraggio del comasco. Nella prima oltre alle proteste giallorosse per un rigore non concesso a Rodrigo Mora, ha espulso Gaetano dopo il triplice fischio: una decisione duramente contestata da Sarri. Nella seconda invece, gli azzurri che hanno protestato per due reti giallorosse, entrambe regolari. Nel finale, espulso Allegri per proteste.

I precedenti premiano la Juventus

Se poi si va a vedere il bilancio che Fiorentina e Juventus hanno con Colombo non si può non notare come i bianconeri abbiano uno score decisamente positivo, ovvero sei vittorie, due pareggi e tre sconfitte; mentre la Fiorentina abbia un bilancio del tutto negativo visto che nei sette precedenti non è mai arrivata una vittoria, con quattro pareggi e tre sconfitte.