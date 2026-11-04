FirenzeViola Youth League, la Fiorentina si impone 3-0 a Sofia e passa il turno: attesa per il prossimo avversario

La Fiorentina batte anche al ritorno i bulgari dello Septemvri per 3-0 dopo aver vinto all'andata 5-0 al Viola Park e stacca il pass per il turno successivo di Youth League dando continuità alla serie di vittorie che grazie a questo successo salgono a 4. La Fiorentina di Andreazzoli è passata in vantaggio al 40' grazie al gol del centrale croato Matko Boskovic per poi prendere il largo e mettere la parola 'fine' al doppio confronto prima col raddoppio arrivato grazie a un autogol di Kanev propiziato da una grande azione di Forte e poi col 3-0 finale messo a segno al 72' dall'esterno Alberto Angeloni.

Adesso i viola, per conoscere il prossimo avversario, dovranno aspettare la gara delle 14 tra Copenaghen e Dinamo Tbilisi, che all'andata è terminata 3-0 per la formazione georgiana. Il prossimo doppio appuntamento di Youth League è previsto tra il 25 novembre e il 9 dicembre.