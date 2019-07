VLAHOVIC, Meritavamo di più: risultato bugiardo

Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, ha parlato così a caldo dopo la sconfitta per 3-0 contro l'Arsenal ai canali ufficiali del club: "E' sempre molto bello quando giochi davanti a questo pubblico e questi tifosi. Per noi oggi non è andata molto bene, il risultato è negativo e non siamo contenti, ma credo che meritavamo sicuramente di più: adesso guardiamo avanti. Stasera partiamo per il New Jersey e vogliamo vincere ogni partita, anche contro il Benfica che è un'altra squadra molto forte".