Viviano: "Preferisco Kean a Vlahovic, sta facendo qualcosa di straordinario"

L'ex portiere viola Emiliano Viviano ha parlato di Fiorentina durante una diretta su TVPlay. Queste le sue parole: "Moise Kean è straordinario, la stagione che sta facendo è dominante da un punto di vista fisico e del gioco. È migliorato molto sia tecnicamente che nel gioco spalle alla porta. Aveva bisogno di fiducia e continuità, cosa che non gli è mai stata data alla Juventus. In questo momento per caratteristiche preferisco Moise a Vlahovic. Oggi alla Fiorentina c'è lui e gioca lui. I giocatori a volte hanno bisogno di questo".