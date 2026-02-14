L'analisi di Marelli su Como-Fiorentina: "Scelte giuste dell'arbitro"

Ospite di DAZN come di consueto, l'ex arbitro Luca Marelli analizza : "Secondo me la partita non è stata arbitrata molto bene dall'arbitro che però ha scelto bene sugli episodi decisivi. Il calcio di rigore su Mandragora è corretto e basta vedere la reazione di Perrone: anche se il tocco è lieve, c'è. Poi c'è l'episodio Jesus Rodriguez-Harrison: si vede la gamba dello spagnolo che si ferma e soprattutto Harrison che non fa nulla per provocare il contatto. Prosegue la sua corsa normalmente. Rodriguez ha cercato il calcio di rigore e fortunatamente l'arbitro non ha fischiato".

E sul tocco di mano di Mandragora: "Il tocco c'è, ma bisogna tenere presente il precedente, proprio a Como l'anno scorso. Si tratta di un tocco di braccio totalmente casuale, non c'è nessun movimento verso il pallone ma è semplicemente il pallone che finisce lì mentre lui cerca di trovare la posizione".

Su Parisi: "Non può essere accettato il suo comportamento sulla simulazione dopo il contatto con Addai. Non c'è nulla, se l'arbitro l'avesse visto avrebbe dovuto ammonirlo. Giusta l'espulsione di Morata, entrambe le situazioni erano da giallo per comportamento antisportivo reciproco".