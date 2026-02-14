Mandragora: "Rigore di Kean? A Sassuolo era successo un gran casino, bravo"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Como a DAZN ha parlato anche Rolando Mandragora. Queste le sue parole: "Siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di entusiasmo e in questo momento purtroppo un po' manca quindi cerchiamo di tirarci su l'uno con l'altro. Avevamo bisogno di una vittoria così, sporca. Ora ci aspettano altre 13 partite e devono essere tutte così.

Cosa ha detto a Kean dopo il rigore?

"Mah, nulla. Era successo un bel casino a Sassuolo quindi gliel'ho lasciato volentieri. Per fortuna abbiamo vinto, siamo felici per Moise così come per Nico. Ora guardiamo avanti"