VITI, È un obiettivo dei viola: costa oltre 10 milioni

La Fiorentina ha già messo in agenda la ricerca di un sostituto di Nikola Milenkovic. Il serbo è ormai in procinto di approdare all'Inter e così il preferito dei viola per sostituirlo è Marcos Senesi del Feyenoord, ma le idee che portano a Chancel Mbemba del Porto, in scadenza di contratto, e Omar Alderete dell'Hertha Berlino sono sempre vive. Da tenere in grande considerazione però è anche il nome di Mattia Viti. Gli uomini mercato di Commisso hanno messo nel mirino Fabiano Parisi come vice Biraghi, Nedim Bajrami da inserire al posto di Gaetano Castrovilli e appunto il classe 2002 come dopo Nikola Milenkovic. Rimangono alcuni problemi sulla gestione della trattativa per gli ultimi due, valutati sopra i 10 milioni di euro e quindi non facilmente acquistabili in poco tempo. A riportarlo è il Corriere dello Sport.