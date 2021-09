VIOLA, Ultime due vittorie di fila risalgono al 2019-20

La Fiorentina, con la vittoria ottenuta questa sera sull'Atalanta, è tornata a elencare due successi di fila, cosa che non accadeva da ben due stagioni. In particolare dalla fine del campionato di Serie A 2019-20, quando la squadra allora allenata da Beppe Iachiini batté prima il Bologna al Franchi per 4-0 e poi la SPAL in trasferta per 3-1.