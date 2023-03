VIOLA U18, Vittoria per 4-0 con il Seravezza al Viareggio

Fonte: Andrea Giannattasio

Tutto ancora una volta troppo facile per la Fiorentina Under-18, che nella seconda giornata della fase a gironi della Viareggio Cup ha schiantato 4-0 il Seravezza sul sintetico di Porcari e si è qualificata con un turno di anticipo agli ottavi di finale della competizione. Una partita mai in discussione per la formazione di Papalato, che dopo la pioggia di reti di martedì contro l’FA Euro New York (5-1) a trovato il gol del vantaggio al 19’ con Harder sugli sviluppi di una punizione e poi si è scatenata con Presta (doppietta) tra primo e secondo tempo prima che Sene in chiusura siglasse il poker. Sabato alle 15 a Pontedera, contro il Monterosi, la gara che decreterà il primo posto del girone.