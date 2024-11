VIOLA, Statistiche da sogno Champions

FirenzeViola.it

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina, terza in classifica, non occupava una posizione così alta da quando, con Paulo Sosa in panchina, nel 2015 dopo dieci giornate era seconda al pari di Inter e Napoli. Numeri ottimi anche quelli delle vittorie consecutive (6) e dei risultati utili di seguito (8). La Fiorentina ha costruito tanti suoi successi, non ultimo quello di Genova giovedì sera, nella ripresa. Considerando infatti solo i secondi quarantacinque minuti la formazione di Palladino è la squadra che in Serie A ha conquistato più punti (22) e che ha subito meno reti (1). Non solo tra il 61' e il 90' De Gea e Terracciano non sono mai stati superati in campionato.

Al decimo turno di Serie A il conteggio dice che la Fiorentina è stata capace di guadagnare 19 punti, per una media di 1,9 a partita. Il che vuol dire che mantenendo questo ritmo Kean e compagni arriverebbero alla fine del campionato a quota 72. Una somma di punti che potrebbe significare anche l'Europa che conta. A dirlo sono i numeri visto che la scorsa stagione delle cinque squadre qualificate alla Champions League, tre, Juventus, Atalanta e Bologna ne hanno fatti di meno.

Insomma, le statistiche alimentano l'entusiasmo e i sogni dei tifosi viola che quest'anno possono contare su una squadra che dà più garanzie rispetto alla passata stagione. Inoltre, come dimostrato con Albert Gudmundsson, non ci sono calciatori imprescindibili e questa potrebbe essere la chiave per non avere cali durante l'anno legati alle mancate prestazioni dei singoli.