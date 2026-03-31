Fiorentina, arrivano le gare decisive. Il CorSport: "Aprile dolce salvezza"

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"Aprile dolce salvezza", questo il titolo con cui il Corriere dello Sport ha aperto stamani parlando di Fiorentina e sottolineando gli impegni del mese di aprile che attendono i viola tra campionato e Conference League: "Tra le cose fatte e da fare in questa sosta, ce n’è una che la Fiorentina in tutte le sue anime ha sicuramente considerato con la massima attenzione: ripassare il calendario per mandare a memoria le partite che restano da qui alla fine del campionato. Equamente suddivise: quattro ad aprile e quattro a maggio.

Perché la Conference League diventa un bel pensiero una volta che ti sei infilato nelle prime otto e cominci a vedere l'arrivo, ma il pensiero vero è uno e si chiama salvezza. E se l’opinione comune è che i destini si compiranno il 24 maggio, giorno dell’ultimo turno, l’idea al Viola Park non espressa e intima che più non si può è di azzannare il mese in arrivo per portarsi così tanto avanti con l’obiettivo da evitare mischioni finali nelle ultime due-tre gare: non sai mai come vanno a finire e quello che vuole la Fiorentina è tutto meno che ritrovarsi a scoprirlo.