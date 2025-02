Viola senza Kean anima persa. E La Gazzetta dello Sport titola: "Tocca a Beltran"

vedi letture

La Fiorentina senza Kean sembra un’anima persa, si legge su La Gazzetta dello Sport. Raffaele Palladino spera di riaverlo giovedì contro il Panathinaikos me per venerdì dovrà farne a meno. Ma la rosa si domanda, senza Kean, chi fa gol? Resta Lucas Beltrán domani gran parte del peso offensivo cadrà sulle spalle dell'argentino classe 2001 che, in questa stagione, si è abituato più al gioco senza palla e a creare spazi e occasioni per Kean, anche al ruolo di punta centrale. Ma col Lecce servirà tanto il suo contributo.

L'emergenza può costringere Palladino a far diventare il suo 4-2-3-1 un 4-4-2 con Beltrán e Nicolò Zaniolo di punta. Con Fagioli a destra, Zaniolo sottopunta e Parisi a sinistra, con gli esterni a crossare per lui e Zaniolo che gioca col compagno, per poi seguirlo in area di rigore.