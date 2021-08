VIOLA, Quarta, Pezzella e Pulgar a Firenze. Gli altri...

Domani ripartirà la preparazione della Fiorentina al centro sportivo, in vista delle prossime amichevoli e soprattutto del debutto in Coppa Italia il 15 agosto. Come raccolto da FirenzeViola.it, i sudamericani viola sono già tutti a Firenze con Nico Gonzalez che è atteso nella giornata di oggi: per Pezzella, Martinez Quarta e Pulgar dunque domani dovrebbe essere il giorno del ritorno ai campini. Così come per Castrovilli, anch'egli pronto a tornare dopo l'esperienza all'Europeo. Per Kouame si dovrà attendere qualche giorno ma rientrerà tra poco, mentre i tempi del ritorno di Amrabat a Firenze non sono ancora noti.