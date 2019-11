VIOLA, Provato Cristoforo titolare. L'attacco...

La Fiorentina si prepara alla sfida di domenica contro l'Hellas Verona in cui Vincenzo Montella dovrà far fronte a due assenze pesanti a centrocampo: quelle di Pulgar e Castrovilli. Arrivano interessanti novità dall'allenamento odierno della Fiorentina dove il tecnico viola ha provato sia Cristoforo che Zurkowski. Uno dei due andrà a completare il centrocampo della Fiorentina insieme a Badelj e Benassi. Sembra però che Cristoforo sia in vantaggio sul polacco e quindi potrebbe essere lui il prescelto. Inoltre ci sono novità anche per quanto riguarda l'attacco: l'Aeroplanino sta pensando ad un attaco a tre con Chiesa-Vlahovic-Ribéry. Naturalmente con un attacco a tre, il sacrificato sarebbe Lirola con uno tra Caceres e Milenkovic che prenderebbe il posto di terzino destro.