VIOLA, Occhio al Ferraris e un orecchio al mercato

Applicata all'universo del calcio, una delle storture più grandi dei tempi recenti - perlomeno stando a quanto si sente ripetere spesso da addetti ai lavori, allenatori in prima linea - è la finestra di mercato che rimane aperta durante lo svolgimento del campionato. Delle fasi iniziali, perlomeno: sono solo due le partite che si giocano a fine estate con la sessione ancora attiva, e questa sera sarà l'occasione per la seconda ed ultima uscita. L'anno scorso ci fu il cambio di regime, e il mercato si era chiuso poco prima dell'inizio della Serie A, ma per il 2019/20 la Lega ha deciso di fare dietrofront, e si è tornati allo stato precedente delle cose. Quindi questa sera l'ambiente della Fiorentina avrà un occhio a Genova ed un orecchio settato su radiomercato.

Partendo dal campo, come vi stiamo raccontando, nella testa di Montella il grande dubbio di formazione sembra essere essenzialmente uno: chi agirà sulla fascia sinistra di difesa? Le ultime indiscrezioni raccontano del giovane Ranieri in vantaggio nei confronti dell'ultimo arrivato Dalbert, comunque definito dal tecnico gigliato come "già pronto per scendere in campo". Non è da escludere perciò un nuovo sorpasso last-minute del brasiliano. Per il resto, in campo si dovrebbero vedere gli altri dieci già ammirati sabato scorso contro il Napoli.

Arrivando al capitolo mercato, dato che manca poco più di un giorno alla fine delle danze, è inevitabile che le voci si accendano e che le notizie si rincorrano. Detto e ribadito, una notizia anticipata proprio qui sulle pagine di FirenzeViola.it, dell'imminente arrivo di Pedro Guilherme, con il brasiliano classe '97 già in volo verso l'Italia, gli indizi disseminati lungo il percorso lasciano pensare che sia lecito attendersi altre mosse dal ds viola. Soprattutto sul fronte esterno offensivo, l'ultima casella realmente da riempire assieme forse ad un altro centrocampista per far massa, ma il cui arrivo è subordinato alla cessione di almeno uno tra Dabo e Cristoforo. I due nomi più caldi del momento, ma entrambi all'apparenza piuttosto difficili da raggiungere, sono quelli di Matteo Politano, che però l'Inter non vuole cedere, e di Rodrigo De Paul, per il quale si stanno portando avanti negoziazioni lunghe ed intense ormai da tempo. Questo però sta per esaurirsi, e saranno necessarie accelerazioni nelle prossime ore, se non si vuole rischiare di perdere un treno.