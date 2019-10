VIOLA, Domani a Reggio ancora l'omaggio a SMN

Sarà ancora una volta il completo color rosso quello che vedrà protagonista la Fiorentina nella trasferta di domani sera a Reggio Emilia contro il Sassuolo: la squadra di Montella infatti giocherà la sfida contro Berardi e compagni indossando per la seconda volta consecutiva in stagione maglia e pantaloncini in onore del quartiere di Santa Maria Novella (squadra peraltro campione in carica del Calcio Storico).

Nelle precedenti quattro trasferte di questo campionato, i viola erano scesi in campo in verde sia a Genova che a Milano, in bianco a Parma contro l'Atalanta e appunto in rosso lunedì 21 ottobre contro il Brescia. Ancora mai scelta, per il momento la tenuta azzurra, che fu invece usata lo scorso anno proprio al Mapei Stadium quando la Fiorentina ottenne un preziosissimo 3-3 al 94' grazie al gol di Mirallas.