VIOLA, Da FR7 a Borja: chi è in scadenza e chi lascerà

C'è quasi una squadra che alla Fiorentina è pronta a salutare. Come sottolinea La Nazione, sono almeno sette i giocatori con un contratto in scadenza, a cui si aggiungono anche Pezzella e Milenkovic diretti sul mercato ad un anno dalla fine del loro accordo. Su tutti Franck Ribery, il cui futuro è ancora da decifrare. Stesso discorso per Caceres, mentre Maxi Olivera, Eysseric, Barreca, Malcuit e Borja Valero sono destinati a salutare.